“Un altro Ferragosto” | la stessa Italia di sempre e l’arte di non riconoscerci

(Di giovedì 7 marzo 2024) Paolo Virzì scrive e butta sceneggiature con la disinvolta voluttà con cui la me ventitreenne scriveva e buttava lettere d’amore e disamore. Paolo Virzì perde anche taglie con la voluttuosa disinvoltura con cui lo faceva il metabolismo della me ventitreenne, quindi forse Paolo Virzì è la me ventitreenne, ma di questo magari parliamo dopo. Quello che ci interessa ora è che, dal 1996 a oggi, Paolo Virzì avrà scritto, boh, centoventi ipotesi di continuazione di “Ferie d’agosto”, film di villeggiatura e di Zeitgeist che neanche lui sapeva sarebbe risultato così moschicida presso il pubblico medio riflessivo («nobody knows anything», diceva un certo William Goldman, che qualcosina di cinema capiva, quando gli chiedevano come si prevedesse un successo). Una di quelle sceneggiature l’ho letta, anni fa, e vedendo “Un”, che esce oggi e con ...