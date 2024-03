Un altro Ferragosto | la recensione | ieri | oggi e per sempre

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il film: Un, 2024. Regia: Paolo Virzì. Genere: Commedia, dramma. Cast: Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni, Anna Ferraioli Ravel. Durata:115 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stampa. Trama: In una sera d’agosto del 1996, nella casa di Ventotene dove il giornalista Sandro Molino trascorreva le vacanze, la sua compagna Cecilia gli rivelò di essere incinta.Altiero Molino è un ventiseienne imprenditore digitale e torna a Ventotene col marito fotomodello per radunare i vecchi amici intorno al padre malato e regalargli un’ultima vacanza. Non si aspettava di trovare l’isola in fermento per il matrimonio di Sabry Mazzalupi col suo fidanzato Cesare. La ragazzina goffa figlia del bottegaio romano Ruggero, è diventata una celebrità del web e le sue ...