Ultim’ora Napoli | annuncio ufficiale sugli infortuni | il comunicato

(Di giovedì 7 marzo 2024) Cresce l’attesa per-Torino di domani sera: arriva l’del clubinfortunati azzurri. Dopo mesi di grande difficoltà, ilsembra intravedere la luce in fondo al tunnel. Gli azzurri, infatti, arrivano da due prove convincenti contro Sassuolo e Juventus che hanno ridato speranza alla squadra e all’intero ambiente. Contro il Sassuolo gli azzurri sono riusciti a ritrovare con facilità la via del gol. Il rientro di Victor Osimhen, ovviamente, ha avuto un impatto importante. Le sei reti segnate contro i neroverdi, però, hanno permesso aldi ritrovare leggerezza in attacco. Contro la Juventus, invece, ilha dimostrato a sé stesso di poter vincere contro chiunque. La squadra di Calzona ha messo in campo uno spirito combattivo che ...

