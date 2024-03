Ultime Notizie Roma del 07-03-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buonasera dalla redazione in apertura a Guarda che Israele sta conducendo nella striscia di Gaza È una vergogna per la civiltà lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi nel corso di una conferenza stampa a Pechino affermando che la comunità internazionale Deve agire con urgenza e dare la massima priorità da Aggiungi mento di un cessate il fuoco immediato e la cessazione delle ostilità il capo della diplomazia di Pechino e quindi aggiunto che garantire gli aiuti umanitari una responsabilità morale urgente Si stanno pulendo le speranze di raggiungere un accordo per un cessate il fuoco tra massa e Israele prima del Ramadan o scrive New York Times citando fonti vicine al colloquio immediati dall’Egitto e dal Qatar e non si fermano i bombardamenti dell’esercito ...