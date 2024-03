Ultime Notizie Roma del 07-03-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024)dailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione microfono Giuliano ferrighi la guerra in Medio Oriente nel primo piano la maestra lasciato il Cairo senza un accordo sul cessate-il-fuoco le trattative sulle rilascio degli Ortaggi riprenderanno la settimana prossima intanto Pechino prende posizione la guerra di Israele Gaza È una vergogna per la civiltà la Palestina entri a pieno titolo nel l’ONU Latina chiede cessate il fuoco immediato ma italiano e non arretra dobbiamo distruggere a Massa se lo lasciamo sul terreno Si prenderà possesso di casa Svizzera italiana aalla arrestata una giornalista palestinese secondo un rapporto devo ha scelto un posto gli Stati Uniti avrebbero realizzato oltre 123 di armi ad Israele senza questo sostegno Tel Aviv e non sarebbe in grado di mantenere le sue operazioni incontriamo alla Gazza l’Unione ...