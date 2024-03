Ultime Notizie Roma del 07-03-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli astri di giornale a Guarda che Israele sta conducendo nella striscia di Gaza È una vergogna per la civiltà lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi nel corso di una conferenza stampa a Pechino a tornando che la comunità internazionale Deve agire urgente dare la massima priorità da Aggiungi mento di un cessate il fuoco immediato e la cessazione delle ostilità il capo della diplomazia di Pechino ha quindi aggiunto che garantire gli aiuti umanitari una responsabilità morale è urgente Si stanno morendo le speranze di raggiungere un accordo per un cessate il fuoco tra Massa Israele prima del Ramadan lo scrive New York Times citando fonti vicine al colloquio immediati dall’Egitto e dal Qatar e non si fermano i bombardamenti dell’esercito israeliano contro la ...