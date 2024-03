Ultime Notizie Roma del 07-03-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024)dailynews radiogiornale con un Ben ritrovati raccolto un buon pomeriggio da Francesco Vitale il Procura di Perugia Raffaele cantone è stato ascoltato in commissione parlamentare Antimafia in merito all’inchiesta sui presunti do sti raggi credo ci sia l’esigenza di ripristinare la verità sui fatti che sono stati detti in questa fase alcuni li portato in modo generico non ha conosciuto gli atti Per intervenire a tutela di un’istituzione takra come la procura Nazionale ha detto Cantone terza udienza del processo per l’omicidio di Giulia Tramontano la ventinovenne incinta al settimo mese uccisa con 37 coltellate dal fidanzato Alessandro impagnatiello a testimoniare anche la ragazza di 23 anni con quell’uomo avuto una relazione parallela non sapendo come gestire la situazione voleva aiutare Giulia da qualcosa di concreto e farle capire cosa stava succedendo volevo ...