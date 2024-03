Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio da guerra in primo piano missile Russo suddetta poca distanza da zielinski e mi tocca Chi si ride ha ucciso 5 persone di una fabbrica di droni riferisce Mosca un vile attacco terroristico per l’Unione Europea attenzione per le presidenziali russe del 17 marzo La vedova di navalny invita alla protesta il mese scorso è stato il febbraio più caldo mai registrato a livello globale il nono mese consecutivo di temperature massime storiche questo in tutto il pianeta Lo ha reso noto il servizio meteo dell’Unione Europea copernicus spiegando che anche le temperature della superficie del male Hanno raggiunto un nuovo record a Piazzale Clodio vertice tra il procuratore capo diFrancesco Lo voi BPM che hanno aperto il procedimento su presunte attività ...