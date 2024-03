Ue | Tajani | Von der Leyen ha cambiato discorso | ora ci convince

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bucarest, 7 mar. (askanews) – Ursula von derha commesso degli “errori” durante il suo primo mandato, ma ora che è avviata, grazie alla candidatura votata dal Partito popolare europeo, a un probabile secondo mandato come presidente della Commissione, ha fatto unnte” in cui ha abbracciato pienamente le posizioni del Ppe, soprattutto sul Green Deal. E ci saranno i commissari espressi dai Popolari, comunque, a “vigilare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio, parlando con i giornalisti a margine del congresso del Ppe oggi pomeriggio a Bucarest. “Il Ppe – ha detto– ha indicato a larghissima maggioranza Ursula von der”; ora “questo è il percorso tracciato”, che “va in direzione della sua conferma”, ma “poi ...