Ue | scattano le regole sui mercati online | ' svolta profonda'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Entra pienamente in vigore il Digital Markets Act (Dma), storica normativa europea volta a garantire una maggiore concorrenza suidigitali. Da oggi, infatti, Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft e ByteDance, devono rispettare tutti gli obblighi previsti dal Dma. Le sei aziende state state designate dalla Commissione europea nel settembre dello scorso anno come gatekeeper, soggetti cioè che fungono come punto di accesso tra utenti commerciali e consumatori e godono di una posizione tale da creare potenzialmente delle distorsioni nell'economia digitale. I gatekeeper, che finora hanno iniziato a testare le misure per conformarsi alla normativa europea, dovranno dimostrare di essere effettivamente conformi descrivendo le misure adottate nelle relazioni di conformità che verranno ora analizzate dall'esecutivo europeo. I gatekeeper designati devono inoltre ...