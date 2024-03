Ue | Ppe ricandida Ursula von der Leyen

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 7 marzo 2024) 21.30 Il Partito popolare europeo candidavon derper il secondo mandato alla guida della Commissione europea. Non vi è un plebiscito. Cinque anni alla guida, indenne da 3 crisi epocali ed essendo l'unica candidata: Congresso Ppe a Bucarest: 400sì, 89 no. "Saremo noi a decidere chi entra in Europa e non i trafficanti", ha tuonato von der. Sì anche al commissario alla Difesa, da nominare nel prossimo mandato. E ribadisce: "Il Ppe sarà sempre dalla parte dei nostri agricoltori" Poi:"Europa con Kiev finché necessario"