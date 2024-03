Ucraina | Zelensky | “Ringrazio Meloni ma un Paese solo non può sostenerci contro la Russia”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il presidente a Bruno Vespa: "Putin vuole tutta l'" Volodymirringrazia la presidente del Consiglio Giorgiama precisa che "non può unaiutare e sostenere l'l'aggressione russa". "Sono importanti gli aiuti di, Sunak, Macron, Scholz, Biden, del G7, per difendere il diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani",

"Non credo che l'obiettivo di Putin sia la conquista dei territori: quello che stiamo vedendo sono i colpi contro i civili e il terrore contro la popolazione ... (quotidiano)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 7 marzo, in diretta. Il presidente ucraino: «Se ieri a Odessa c’era Meloni cosa dicevano i filorussi?». Il ... (corriere)

Zelensky: «L'obiettivo di Putin è annettere tutta l'Ucraina, si rifornisce di armi in Iran e Corea del Nord»: Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rispondendo a Bruno Vespa a Cinque Minuti. «Putin sta cercando di approvvigionarsi in Iran e in Corea del Nord, ha deficit di munizioni. I russi ...ilgazzettino

Ucraina, Zelensky: "Rringrazio Meloni ma un Paese solo non può sostenerci contro la Russia": Volodymir Zelensky ringrazia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ma precisa che "non può un solo Paese aiutare e sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa". "Sono importanti gli aiuti di ...adnkronos

Ucraina, Zelensky "Se cadiamo Putin aggredirà i Paesi Nato": ROMA - "Ringrazio la presidente Meloni, abbiamo un rapporto molto forte e i nostri Paesi hanno un rapporto molto stabile. C'è il sostegno concreto dal punto di vista umanitario e sono grato al popolo ...laprovinciacr