Ucraina | Zelensky | “Ringrazio Meloni ma un Paese solo non può sostenerci contro la Russia”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – Volodymirringrazia la presidente del Consiglio Giorgiama precisa che "non può unaiutare e sostenere l'l'aggressione russa". "Sono importanti gli aiuti di, Sunak, Macron, Scholz, Biden, del G7, per difendere il diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani", aggiunge il presidente ucraino, in una intervista