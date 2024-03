Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Zelensky | «Se Putin attacca un Paese Nato | l' Italia dovrà mandare uomini» Jorit da Putin | «Qui per dimostrare che sei umano» La Svezia entra nella Nato

(Di giovedì 7 marzo 2024) Leindi giovedì 7 marzo, in diretta. Il presidente ucraino: «Se ieri a Odessa c’era Meloni cosa dicevano i filorussi?» Medvedev: «A Odessa l’obiettivo non era, ma è un peccato». Il carcere dove morì Navalny sotto sanzioni Ue.

Il presidente a Bruno Vespa: "Putin vuole tutta l' Ucraina " Volodymir Zelensky ringrazia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ma precisa che "non può un ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Volodymir Zelensky ringrazia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ma precisa che "non può un solo Paese aiutare e sostenere l' Ucraina ... (periodicodaily)

Russia, quei 150 metri che hanno separato la Nato dall’ingresso in guerra: il missile su Odessa e l’art. 5 dell’Alleanza: Cinquecento piedi, centocinquanta metri (per alcuni qualcosa di più). È questa la distanza che avrebbe separato la Nato dall'ingresso in guerra con la Russia. È la ...ilmessaggero

Ucraina, Medvedev: "Zelensky non era obiettivo attacco Odessa, peccato": L'attacco missilistico della Russia su Odessa non aveva come obiettivo quello di colpire il convoglio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consigl ...adnkronos

Speciale difesa: Russia, rapporto intelligence Lituania, Mosca ha rafforzato capacità militari nel 2023: Grazie all'aumento dei prezzi del petrolio, all'elusione delle sanzioni e agli investimenti statali, la Russia potrebbe disporre di ...agenzianova