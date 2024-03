Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 7 marzo, in diretta. Il presidente ucraino: «Se ieri a Odessa c’era Meloni cosa dicevano i filorussi?». Il ... (corriere)

(Adnkronos) – L' attacco missilistico della Russia su Odessa non aveva come obiettivo quello di colpire il convoglio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – L' attacco missilistico della Russia su Odessa non aveva come obiettivo quello di colpire il convoglio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ... (webmagazine24)

Ucraina: presidenza, possibile che attacco a Odessa fosse diretto contro Zelensky o Mitsotakis: Non si può escludere la versione secondo cui le forze russe hanno cercato ieri di colpire il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ...agenzianova

Ucraina, Medvedev: "Zelensky non era obiettivo attacco Odessa, peccato": L'attacco missilistico della Russia su Odessa non aveva come obiettivo quello di colpire il convoglio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consigl ...adnkronos

Medvedev: «L'obiettivo dei raid non era Zelensky, ma è un peccato». Mosca vuole tutta l'Ucraina: L'ex presidente russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram è tornato oggi sull'attentato missilistico di ieri a Odessa che ha determinato ...msn