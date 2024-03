Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 7 marzo, in diretta. Il presidente ucraino: «Se ieri a Odessa c’era Meloni cosa dicevano i filorussi?». Il ... (corriere)

(Adnkronos) – L' attacco missilistico della Russia su Odessa non aveva come obiettivo quello di colpire il convoglio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ... (periodicodaily)

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Medvedev: «A Odessa l’obiettivo non era Zelensky, ma è un peccato». Jorit da Putin: «Qui per dimostrare che sei umano ...: Ore 14:56 - Medvedev: «A Odessa obiettivo non era Zelensky, ma è un peccato» «È ovvio a tutti» che l’attacco missilistico russo di ieri a Odessa non era diretto contro il corteo di auto del presidente ...msn

Ucraina: presidenza, possibile che attacco a Odessa fosse diretto contro Zelensky o Mitsotakis: Non si può escludere la versione secondo cui le forze russe hanno cercato ieri di colpire il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ...agenzianova

Ucraina, Medvedev: "Zelensky non era obiettivo attacco Odessa, peccato": L'attacco missilistico della Russia su Odessa non aveva come obiettivo quello di colpire il convoglio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consigl ...adnkronos