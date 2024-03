Ucraina | attentato a Svitlana Samoilenko | morta la responsabile elezioni russe nei territori occupati | bomba nell' auto

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Street artist italiano Jorit incontra Putin : «Qui da te per dimostrare che sei umano». La colonia penale dove morì Navalny ...: Ore 11:27 - Fsb uccide un bielorusso, preparava un attentato in Russia Un bielorusso che stava pianificando «un atto di terrorismo» in Russia per conto dell’Ucraina è stato ucciso nella regione russa ...msn

Mosca: sabotata linea ferroviaria dalla resistenza Ucraina: L'obiettivo dell'attentato compiuto nella notte è di fermare l'arrivo di forniture militari russe al fronte. Lo scrive su Telegram il movimento di resistenza in Crimea Atesh, citato dai media ucraini.tg.la7

7 marzo 1969: Golda Meir, la donna Ucraina che divenne Primo Ministro di Israele: Statista dal pugno di ferro, leggendaria come il pranzo con cui accolse il potente segretario di stato Usa Henry Kissinger intenzionato alla guerra: sapete da chi lo fece prepararelanazione