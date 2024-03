Uccise la fidanzata a 16 anni | torna in semilibertà il killer di Noemi Durini | “Chiesti chiarimenti”

“Impagnatiello mi diceva che Giulia era bipolare”: la testimonianza choc dell’altra fidanzata dell’omicida: Quattro giorni dopo, nella notte fra il 31 maggio e l’1 giugno, Impagnatiello ha ucciso a coltellate Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di suo figlio, e ha provato a bruciare il cadavere dopo averlo ...tpi

Impagnatiello, l'amante in aula in lacrime: «Mi convinse ad abortire ma ne soffro ancora». Dal primo incontro alle chat con Giulia, cosa ha detto: Delitto Giulia Tramontano, nuova udienza. In aula la testimone-chiave, l'amante di Alessandro Impagnatiello coperta da un paravento perché non si veda il suo volto.ilmessaggero

Giulia Tramontano, l'avvocato di Alessandro Impagnatiello: "È molto provato, non finge": In diretta dal tribunale di Milano, l’inviata di "Mattino Cinque News" intervista Samanta Barbaglia, l'avvocato di Alessandro Impagnatiello, a processo per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano ...tgcom24.mediaset