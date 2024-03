Uccise il vicino per il diritto di passaggio sulla strada che portava ai campi | condannato a 22 anni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 7 marzo 2024) Confermata la condanna a 22di reclusione per il 72enne che nel 2019 raggiunse in auto un agricoltore suo coetaneo e rivale per ucciderlo a colpi di arma da fuoco. Non è stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione così come richiesto dalla Procura di Agrigento. L'uomo dichiarò di aver agito per legittima difesa.