Tyson torna sul ring a 58 anni contro un pugile 30 anni più giovane | “Siete la rovina della boxe”

Tyson torna sul ring a 57 anni contro un pugile 30 anni più giovane: “Siete la rovina della boxe”: La sfida tra Mike Tyson e Jake Paul, che sarà trasmessa in esclusiva su Netflix, ha fatto discutere e non poco ...fanpage

Pilota di rally muore in gara, aveva solo 15 anni: perché poteva correre anche senza patente: Il pilota Brooklyn Horan e il suo copilota Tyson Jemmett nel corso dell'Arcadia Road Rallysprint hanno perso la vita a seguito di un incidente mortale ...fanpage

Tyson e la teoria del viaggiatore del tempo: no, quello non era uno smartphone: Continua a ricorrere sui social una teoria fantasiosa su un incontro del 1995. Cosa era davvero quel dispositivo in mano ad uno spettatore ...corrieredellosport