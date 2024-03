Tutto cominciò con sei alunni Storia della scuola elementare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Una maestra e la"Lorenzo Il Magnifico". Anna Degl’Innocenti, una delle prime maestre, è stata invitata per raccontare la. "Buongiorno, bambini. Mi chiamo Anna Degl’Innocenti, ma molti mi conoscono come Anna Cecchi, perché con il vecchio diritto di famiglia, le donne prendevano il cognome del marito. Sono nata nel 1930 a Bacchereto, ho frequentato lanel mio piccolo paese, dove c’era la pluriclasse e dopo ho continuato gli studi in collegio, dalle Mantellate a Pistoia, perché la mia mamma voleva tanto che io studiassi e, vivendo in campagna, l’unico modo per farlo era quello". Quando è diventata maestra? "Sono diventata maestra a circa vent’anni ed ho iniziato con le supplenze. Ho fatto ...