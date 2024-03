Tra le persone oggetto di sorveglianza da parte di Pasquale Striano, un ex comandante del gruppo Sos attualmente coinvolto in indagini per accessi impropri ai ... (quifinanza)

Tra le persone oggetto di sorveglianza da parte di Pasquale Striano, un ex comandante del gruppo Sos attualmente coinvolto in indagini per accessi impropri ai ... (quifinanza)

Tutti i nomi dei protagonisti: Gli studenti della scuola Don E. Bortolotti di Sesto Fiorentino diventano cronisti in classe, seguiti dai docenti tutor Marianna Chiocca e Monica Fanelli.lanazione

Ecco Tutti i nomi dei protagonisti: Gli studenti delle classi 3A e 3B, insieme ai docenti tutor Mariarosaria Tecchio e Carmela Belfiore, sono guidati dalla Dirigente Scolastico Maria Antonia Manetta. 3A- 3B : Bellaccini Emma, Di Cocco ...lanazione

Castiglione sciolto per mafia: Tutti candidabili, attesa per il sindaco: CATANIA – Tutti candidabili, tranne uno. Almeno per il momento. Il processo civile sull’incandidabilità degli amministratori del Comune di Castiglione di Sicilia, sciolto per infiltrazioni mafiose il ...livesicilia