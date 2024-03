“Tutti i giorni mando cv e mi sento dire che sono troppo vecchia | mi sento in colpa e sono spaventata”

frittelle light di banane: sono ottime per colazione. senza latte e senza farina Per far mangiare la frutta ai più piccoli preparo delle frittelle di banane ... (donnaup)

Elisabetta Canalis al centro della bufera mediatica. Nonostante sia oramai in pianta stabile negli States, la modella non perde di vista l’Italia. A tal ... (ilfattoquotidiano)

Gli Scaldamuscoli , colorati o a tinta unita, sono adatti per ogni look e abbinamento possibile. Leggi tutto Scaldamuscoli : quali sfoggiare per tutti i giorni ... (donnemagazine)

Quando chiudono le scuole a Roma e nel Lazio per Pasqua 2024, il calendario dei giorni di vacanza: Pasqua è alle porte, come ogni anno stanno per arrivare le attese vacanze scolastiche, che nel 2024 vanno dal 28 marzo al 2 aprile e si torna in classe ...fanpage

L'ad di Aeroitalia Intrieri conferma la disponibilità a continuare: «Pronti a restare con un aereo e 8 voli garantiti Tutti i giorni»: ANCONA La profezia di Francesco Gaetano Intrieri («il bando Enac è insostenibile per qualunque compagnia») s’è avverata: solo SkyAlps s’è candidata ...corriereadriatico

100 giorni alla maturità: guida definitiva su come vestirsi: mancheranno solo 100 giorni alla maturità 2024! Questo non vuol dire solo che gli esami si avvicinano, ma è anche l'occasione per celebrare insieme ai tuoi compagni di classe l'anno che sta per ...skuola