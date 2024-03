Tutte le novità di marzo 2024 su Disney +

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Quali sono lein arrivo nel catalogo+ a? Proviamo a rispondere a questo interrogativo con un elenco dei nuovi arrivi nella piattaforma streaming, tra produzioni in prima visione e inedite, pensate appositamente per abbonati di tutto il mondo. Dal concerto evento di Taylor Swift al thriller storico “Nell - Rinnegata” Dopo aver conquistato il box office con cifre inimmaginabili (e sold out in ogni tappa), sbarca dal 15“Taylor Swift The Eras Tour”. La pellicola è diretta da Sam Wrench e arriva su+ dopo aver incassato oltre 260 milioni di dollari al botteghino. Grazie a queste cifre è diventato il film concerto con il più alto incasso di sempre. Il concept del live vede la popstar fare un viaggio nei ricordi, ripercorrendo ...