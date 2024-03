Turisti filmano tour dall’alto in elicottero ma il motore si blocca | il video riprende lo schianto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un voloco inalle Hawaii si stava per trasformare in tragedia per un gruppo di. La comitiva era a bordo del velivolo sull’isola di Kauai il 27 febbraio scorso quando, improvvisamente ildell’elica dell’che la stava trasportando si guasta, smettendo di funzionare. I riflessi e la probabile lunga esperienza del pilota lo hanno spinto ad avvicinarsi alla spiaggia più vicina, allontanandosi dalle acque ed evitando così l’annegamento nello. Il mezzo è precipitato lungo un tratto remoto di spiaggia sabbiosa. La scena è stata ripresa in ungirato dagli stessia bordo che volevano semplicemente immortalare il momentoma si sono trovati a filmare un incidente ...