Tumore Fedez | la rivelazione del chirurgo | cosa si è scoperto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 7 marzo 2024) Personaggi TV. Massimo Falconi, direttore del “Pancreas translational and clinical research center” del San Raffaele di Milano, ricorda il delicato intervento effettuato sulper rimuovere ilal pancreas. In una lunga intervista rilasciata su Oggi, ilha fatto unae raccontato di essere stato lui stesso colpito da una vicenda dolorosa quando il rapper era ricoverato. Leggi anche: “Ora vive qui”.: dove si è sistemato dopo la separazione da Chiara Ferragni Leggi anche: Carlo Cracco, ecco quanto costa l’uovo di Pasqua Massimo Falconi, la confessione delIn una lunga intervista il il professore Massimo Falconi, direttore del Pancreas translational and clinical research center del San Raffaele di Milano ha ripercorso, in una ...