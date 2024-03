Truffato al telefono da falso bancario

(Di giovedì 7 marzo 2024) Truffa telefonica ai danni di un pensionato 68enne. L’uomo è stato contattato telefonicamente sulla sua utenza fissa per una presunta anomalia sul conto corrente. Ilre ha chiesto all’uomo di effettuare un bonifico da remoto per fare accertamenti sul conto. Il pregnanese si è insospettito, ma l’utenza telefonica utilizzata risultava essere quella della sua banca e anche alla controprova fatta chiamando l’istituto, l’uomo si è sentito rassicurato nell’ascoltare la conferma della prima richiesta ricevuta. A quel punto il 68enne ha fatto un bonifico online seguendo le indicazioni dell’interlocutore. Poco dopo l’amara scoperta: il denaro era scomparso dal suo conto corrente. Partita la denuncia, è stati dato il via alle indagini. In casi come questi ilre ha come complice un tecnico che ...

"Sua figlia rischia il carcere". E l’anziana consegna l’oro: "Sua figlia ha fatto un incidente ed è responsabile di quanto successo: se vuole che non venga arrestata deve riunire tutto l’oro che ha in casa e consegnarlo alla persona che verrà a ritirarlo tra po ...ilgiorno

Anziana sventa la truffa. Capisce in tempo il raggiro e mette in fuga il malvivente: Dopo la chiamata del falso carabiniere, con la richiesta di soldi e gioielli per pagare il rilascio del figlio, la donna si è rivolta ai vicini che l’hanno aiutata a scacciare il Truffatore.lanazione

Fermo, clicca su un link ricevuto via Sms e rischia di perdere 15mila euro: la nuova truffa via telefono: FERMO Un tentativo di phishing accuratamente congegnato stava per rendergli una somma di ben 15.000 euro direttamente sul suo conto in banca. È finita invece con una denuncia per ...corriereadriatico