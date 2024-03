Truffa al mercato settimanale | anziani vittime di finti incidenti | fermate mamma e figlia

(Di giovedì 7 marzo 2024) La Polizia locale di Ciampino, insieme alle altre forze di Polizia ha presidiato ilche solitamente raccoglie oltre quattromila persone in visita ai duecento banchi presenti. Controlli per prevenire e reprimere reati predatori che hanno portato a fermare duetrici in procinto di raggirare. I controlli della Polizia locale al– Ilcorrieredellacitta.comPreso sono arrivate le segnalazioni di alcuni cittadini per ‘due donne che lanciano sassi contro le auto nel parcheggio vicino al” ma l’autovettura della Locale aveva già bloccato le due donne in quanto grazie al servizio di videosorveglianza i vigili avevano constatato quanto stava succedendo. La polizia locale ha individuato le ...

