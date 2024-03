Trotto Memorial Gronchi | Dalì del Ronco senza rivali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nel qualitativo clou della giornata Gentleman di, svoltasi presso l’ippodromo Cesare Meli di Firenze, l’interesse era incentrato sul Premio Attilio(montepremi euro 9.350). La partecipazione era qualitativa con nove partenti dietro l’autostart, corsa riservata a cavalli anziani di categoria D e C sui 1600 metri. In partenza Valente Fb, con Stefano Paladini, assumeva il comando in 13.3 su Cluny dei Greppi e Zeno Tab e ai 600 in 43.8 era affiancato dadelin coppia con Manuele Casillo. Il battistrada superava il km in 1.13.7 e doveva reagire per 400 metri all’attacco in 28.7 didel. All’ingresso della retta d’arrivodelpassava al comando per andare a vincere autorevolmente in 1.13.3 dopo un dispendioso ...