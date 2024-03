Carolina Stramare torna a far sognare con uno scatto da sogno condiviso sui social: i jeans stretti mettono in risalto le sue curve da infarto. Il fascino di ... (sportnews.eu)

L’inflazione core cala meno di quella complessiva ed è superiore a quella globale. In Italia i prezzi dei beni alimentari sono aumentati in modo significativo ... (huffingtonpost)

Tante risposte sulla politica sportiva, alla luce dell’importante appuntamento di oggi in Lega Serie A per discutere delle possibili riforme... (calciomercato)

Troppo caro: un italiano su tre non compra più l’olio extravergine di oliva come prima: Con i prezzi che hanno raggiunto i 9 euro a bottiglia, secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli il 45% dei consumatori in cucina ha riscoperto l’olio di semi ...ilsole24ore

Fed, Powell: tagliare tassi Troppo presto pregiudica calo inflazione: Roma, 6 mar. (askanews) – Negli Stati Uniti “è probabile che diventi appropriato iniziare a rimuovere parte del freno monetario a un certo punto nel corso dell’anno. Ma le prospettive economiche sono ...askanews

Esce in Italia “Donne che lavorano Troppo”, un manifesto femminista del terzo millennio che parla al cuore (e alla testa) di tutte le donne: In contemporanea con l’edizione anglosassone, arriva in libreria, per la Giornata Internazionale della donna, Donne che lavorano Troppo (Women Who Work Too Much), di Tamu Thomas, edito da Compagnia ed ...ilfattoquotidiano