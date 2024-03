Troppe carezze dei turisti | danneggiata la statua di Giulietta | c' è un foro sul seno

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 7 marzo 2024) Troppo amore per ladi Verona, e, fino a causare un piccoloallanel celebre cortile di Via Cappello. Anche oggi la riproduzione bronzea nella Casa di, in centro storico a Verona, era presa d’assalto da centinaia di visitatori di tutte le età, arrivati da ogni parte del mendo. E nessuno si è sottratto al rito della carezza aldella, riproduzione...