Treni | guasto a Firenze Rovezzano Ritardi alla circolazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – Rallentamenti sulla linea ferroviaria in direzione Roma a causa di un. Dalle 7 di questa mattina, 7 marzo, i tecnici stanno intervenendo per risolvere il problema. Intanto per ladeiAlta Velocità può essere utilizzata la linea convenzionale trae Valdarno registrando però maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti. Sempre stamani si sono registrati fino a 40 minuti di ritardo per idaper Rufina a causa di una un passaggio a livello.