Tremosine | la Strada della Forra è chiusa da mesi | quando riaprirà?

(Di giovedì 7 marzo 2024)(Brescia), 7 marzo 2024 – Le risorse economiche per affrontare l'emergenza nelladisono disponibili, ma restano da definiree soprattutto come sarà effettuato l'intervento. È questa la situazione dopo la presentazione in Provinciaprima relazione redatta dallo Studio di Geologia incaricatoparte settentrionalefrana, che ha confermato una situazione di grave instabilità. Non vi è dunque alcuna certezza sui tempi di riapertura di quella che a tutti gli effetti è ritenuta una delle meraviglie del mondo, come l’aveva definita Winston Churchill, rimasto affascinato dai paesaggi che offre sul Benaco e soprattutto dal canyon che di certo è uno tra i più belli d’Italia. Le ipotesi di intervento sono due: il rinforzo ...