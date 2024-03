Trema la terra nella zona di Agrigento | due scosse registrate a Sambuca di Sicilia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 7 marzo 2024) Continua are lain ITalia. Con duedi terremotoa poche ore di distanza l’una dall’altra, una di magnitudo 2,1 e l’altra di 1,5. I due sismi si sono verificati attorno alle prime ore del mattino del 7 marzo e sono stati segnalati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a Nord didi. La prima è stata a 3 chilometri dal centro, ad una profondità di 21 chilometri. La seconda scossa, di magnitudo 1.5, è stata registrata invece ad una distanza di 4 chilometri ad una profondità di 20 chilometri. Non sono stati rilevati né danni, né per fortuna feriti. Chi ha sentito leperò, inevitabilmente, si è allarmato, con segnalazioni piovute in tutta la. L'articolo proviene da The Social Post.