(Di giovedì 7 marzo 2024) Stallo nel colloqui. Dagli Usa nuova bozza di risoluzione all’Onu: "Cessate il fuoco di sei settimane". Via libera alla costruzione di altri 3.500 alloggi in Cisgiordania

tregua a Gaza più lontana: Israele non va ai colloqui del Cairo, accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita. Zelensky torna a ... (ilsole24ore)

Biden ha detto che sta spingendo per un cessate il fuoco immediato a Gaza per almeno sei settimane che consenta un’ondata di aiuti all’intera Striscia. Gli ... (ilsole24ore)

I negoziati per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas sono in una fase di stallo , dopo due giorni di colloqui al Cairo, in Egitto, tra il movimento ... (ilfogliettone)

Tregua e negoziati fermi. E Londra avvisa Gantz: "Pazienza quasi finita": Stallo nel colloqui. Dagli Usa nuova bozza di risoluzione all’Onu: "Cessate il fuoco di sei settimane". Via libera alla costruzione di altri 3.500 alloggi in Cisgiordania ...ilgiornale

Gaza. Dopo 5 mesi l'accordo slitta…": Israele-Gaza, la Tregua impossibile Gelo di Hamas sui negoziati: «Il tempo sta per scadere». L’appello di Biden a Tel Aviv: «Fermare le armi per il Ramadan, nessuna scusa per bloccare gli aiuti». Gant ...informazione

Gaza, negoziati in stallo: pressing Usa su Hamas per la lista degli ostaggi: "Non permetteremo che la via dei negoziati rimanga aperta indefinitamente mentre l'aggressione e la carestia organizzata contro il nostro popolo continuano". Lo ha detto… Leggi ...informazione