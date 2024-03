Trasporti | vita difficile per i pendolari | 1 scuola su 10 ha problemi con bus e treni

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nellanon fannofacile. In un caso su dieci bus enon sono efficienti per garantire gli spostamenti. L'articolo .

Copenhagen, fermento inarrestabile (a colori): Architetture virtuose tutte da vivere, parchi e waterfront. Carlsberg, la periferia di Copenhagen che non ti aspetti. E una new wave di fiori e colori.living.corriere

Dolore per la morte di Giuseppe Maiolo, il 17enne che ha persola vita in un incidente con lo scooter: Il sinistro sulla regionale 630 tra il mezzo a due ruote su cui si trovava il giovanissimo e un autocarro. E’ la sesta vittima negli ultimi 10 giorni sulle strade della provincia di Latina ...latinatoday

In fin di vita dopo un pestaggio: cinque arrestati: L'uomo che era stato trovato da una Volante privo di conoscenza sul ciglio della strada era finito in ospedale in prognosi riservata e ha rischiato la vita. Per le ferite riportate ... Il 38enne fu ...ilgiornale