Trasporti | oltre 700 treni merci Cina-Europa gestiti a Xi’an 2

In occasione delle vacanze di Natale, moltissimi studenti fuorisede rientrano alla propria residenza. Per viaggiare, però, devono affrontare costi ... (impresaitaliana)

Chongqing , 24 gen – (Xinhua) – Chongqing e Chengdu , in Cina, hanno gestito insieme oltre 5.300 viaggi di treni merci Cina-Europa nel 2023 , secondo la Yuxinou ... (romadailynews)

Sei Nazioni Rugby, a Roma e Lazio impatto da 37 milioni: Un impatto economico da 37,2 milioni di euro, con oltre 110 mila tifosi da tutta Italia in arrivo a Roma. Sono i dati presentati presso la sede della Regione Lazio, riguardo l’impatto del turismo spor ...radiocolonna

RADUNO INTERNAZIONALE DI IDROVOLANTI A MAGGIO A GALLIPOLI: L’AVIAZIONE MARITTIMA ITALIANA PRESENTA L'”IDROSUMMIT” E ALTRI EVENTI Un raduno internazionale di idrovolanti si svolgerà a maggio a Gallipoli (Lecce). E’ stato annunciato oggi durante un conferenza p ...ilnautilus

Trasporti | Noleggio con conducente: la riforma non piace agli operatori del settore: I Rappresentanti nazionali di Confartigianato, Alessandro Nordio per il settore TAXI e Eraldo Abate per il settore NCC con autovettura, che l’8 febbraio scorso hanno partecipato al primo tavolo tecnic ...padovanews