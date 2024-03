Tramontano | l' altra donna | «Volevo aiutare Giulia» Dalle lacrime di Impagnatiello al video del baby shower Il dolore delle mamme

Oggi, 7 marzo, in aula a Milano per il processo sull’ Omicidio di Giulia Tramontano si è presentata anche la donna che aveva una relazione parallela con ... (open.online)

L'altra ragazza disse a Giulia, 'Salvati da Impagnatiello': Ora voglio e devo salvare te e il tuo bimbo", aveva scritto a Tramontano poche ore prima di vedersi ... cameretta del bambino da sola", diceva la 29enne in un audio inviato all'altra, ascoltato in ...ansa

"Ha impedito a Giulia di abortire": ma Alessandro Impagnatiello poi ha ucciso madre e figlio: Nuova udienza nel processo a Alessandro Impagnatiello, accusato e reo confesso dell'omicidio di Giulia Tramontano, la compagna da cui aspettava un bambino.youmedia.fanpage

altra ragazza disse a Giulia, 'salvati da Impagnatiello': Le "bugie" e gli "inganni" di Alessandro Impagnatiello, che il 27 maggio ha ucciso con 37 coltellate la compagna Giulia Tramontano incinta di sette mesi, sono stati portati tutti davanti alla Corte d' ...ansa