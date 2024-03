Tragedia a Formia | scontro tra uno scooter e un autocarro | muore 17enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 marzo 2024)ieri a, è morto unin sella al suoche per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un camion, condotto da un 35enne di Spigno Saturnia. L’incidente s’è verificato sulla superstradaGarigliano, all’altezza di Santa Croce. eliambulanza, incidente mortale, giovanissimo centauro perde la vita (ilcorrieredellacitta.com)La corsa dei soccorritori per salvare la vita delI soccorsi sono stati celeri e il, Giuseppe M. di, è stato trasportato immediatamente all’ospedale di, il Dono Svizzero, in condizioni critiche. Ma i sanitari del presidio ospedaliero pontino, vista la gravità delle ferite riportato dal giovane centauro, hanno disposto ...