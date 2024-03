Traffico Roma del 07-03-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code tra Laurentina ed Appia ed ancora seguire tra Prenestina e Tiburtina code anche in interna tra Cassia bis Salaria e tre via Nomentana & via Tiburtina trafficato il tratto Urbano della A24 con code tra Viale Togliatti il raccordo in uscita daintenso ilsulla Tangenziale Est con code tra via Tiburtina e via Nomentana verso lo stadio Olimpico nella stessa direzione cose per un incidente all’altezza di via dei Campi Sportivi intenso ilsulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ...