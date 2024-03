Traffico Roma del 07-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità proseguono i lavori sulla via Salaria con chiusura di un tratto di via Panama e tra Viale di Villa Grazioli e via Rubicone in direzione del Centro chiuso anche il tratto tra via Clitunno viale di Villa Grazioli prestare attenzione alla segnaletica nel quartiere San Lorenzo lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti variazioni di servizio per le linee tram 23 e 19 la linea 2 continua a essere sostituita integralmente da la linea 3 è in servizio con trama tra stazione Trastevere Porta Maggiore e con bus tra Porta Maggiore Valle Giulia la linea 19 in servizio con trama tra Centocelle e Porta Maggiore e con bus tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento lavori sulla sede tranviaria anche sul ponte Matteotti chiusa la corsia dei tram in direzione del Lungotevere delle Navi in programma ...