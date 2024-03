Traffico Roma del 07-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto code a tratti perintenso sulla carreggiata esterna raccordo tra Laurentina ed Appia code anche in interna tra Cassia bis Salaria Nomentana Tiburtina intenso ilsulla Tangenziale Est con code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni e tra via Salaria & via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico chiusura temporanea di viale Spartaco per un incidente tra il civico 76 e via Seiano in direzione di viale Giulio Agricola alle 18:45 all’Olimpico per l’andata degli ottavi di finale di Europa LeagueBrighton previste le consuete modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo possibile raggiungere lo stadio anche con la linea tram in partenza da Piazzale Flaminio o con una delle numerose linee di bus in partenza da ...