Traffico Roma del 07-03-2024 ore 14 | 30

(Di giovedì 7 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità servizi per la mobilità Domani giornata internazionale dei diritti delle donne in centro tra le 10 e le 14 si svolgerà un corteo indetto dal Movimento non una di meno contro ogni forma di violenza di genere la manifestazione di domattina Partirà da Piazzale Ugo La Malfa e arriverà Largo Bernardino da Feltre passando lungo via del Circo Massimo eventi Piramide via Marmorata ponte Sublicio Porta Portese e Viale Trastevere nel corso del corteo di domattina saranno dei a te o limitate e 23 lì tra bus e tram dettagli aggiornamentimobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità