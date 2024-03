Traffico Roma del 07-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani ancora disagi alper incidente sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Appia anche in carreggiata interna tra Anagnina e Ardeatina in città manifestazione in piazza Bocca della Verità possibili difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante allo stadio Olimpico 18:45 incontro di calciomeno Brighton per l’andata degli ottavi di finale di Europa League le misure relative alla viabilità e alla sosta nell’area del Foro Italico hanno già dal primo pomeriggio e nel pomeriggio e naturalmente al termine della gara saranno inevitabili le ripercussioni alal Flaminio e al della Vittoria in particolare sul lungotevere è lungo la tangenziale ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete ...