Traffico Roma del 07-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità Iniziamo da Prati per il cantiere per la riqualificazione di via Ottaviano nel tratto tra piazza Risorgimento e via Germanico Per quel che riguarda il trasporto pubblico svegliate le linee 19 Busto 32599 113 982m 3D le altre notizie all’Eur da oggi e fino a domenica festa del cioccolato a viale Europa strada chiusa nel tratto da viale Tupini a viale Pasteur le linee di bus 31 771 780 e 788 sono degli uno sguardo al fine settimana domenica potature a via Cilicia tra le 7 e le 20 con la chiusura della strada oltre alprivato saranno premiate anche le linee di bus 30 e 77 i dettagli sulmobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità