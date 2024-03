Traffico Roma del 07-03-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità con chiusura all’altezza via Panama e tra Viale di Villa Grazioli e via Rubicone in direzione del centro città in corso lavori di potatura Longo viale Somalia la prima fase degli amori riguarda il tratto tra la Morano e Villa Chigi nel quartiere San Lorenzo proseguono i lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti variazioni di servizio per le linee tram 23 e 19 la linea Qui continua a essere sostituita integralmente da bus La 3 è in servizio con tram tra stazione Trastevere e Porta Maggiore e con bus tra Porta Maggiore Valle Giulia la linea 19 servizio con trame tra 100 celle e Porta Maggiore e poi con bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento lavori sulla sede tranviaria anche sul ponte chiusa la corsia tram verso Lungotevere delle Navi In collaborazione con Luce Verde ...