Traffico Roma del 07-03-2024 ore 08 | 30

(Di giovedì 7 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani sulla A24L’Aquila Teramo per incidente code tra Tivoli e Castel Madama versointenso concludi sulla diramazionenord da Settebagni a raccordo anulare code a tratti poi sulla via Flaminia tra raccordo via dei Due Ponti verso il centro è sulla Salaria tra Villa Spa dell’aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale est file in entrata asulla Tiburtina e sulla via Appia intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra il raccordo è la tangenziale est file ma persulla Pontina tra Spinaceto e l’Euro Per quanto riguarda il raccordo anulare code sulla carreggiata interna tra il bivio per la diramazionenord e Tiburtina ed ...