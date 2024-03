Traffico e smog | le città italiane messe peggio | il rapporto Pendolaria su treni | tram e metro

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’Italia si posiziona all’ultimo posto in Europa per quanto riguarda la mobilità sostenibile su ferro, come emerge da un’analisi comparativa con Regno Unito, Germania e Spagna. La carenza di infrastrutture, in particolarepolitane, tranvie e ferrovie suburbane, è la principale criticità che emerge e che condanna le nostrea rimanere soffocate dale dallo. Roma rappresenta un esempio emblematico della situazione disastrosa del sistema italiano. La Capitale si classifica tra leeuropee con la dotazione di binari epiù carente e, tra il 2010 e il 2023, ha subito il maggior numero di disagi causati da eventi meteorologici estremi alle infrastrutture di trasporto pubblico. Danni e interruzioni che hanno pesato notevolmente sulla qualità del servizio ...

