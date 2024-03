“Tra sogno e virtù” | quattro film d’autore al Mengoni

(Di giovedì 7 marzo 2024) Si apre sabato alle 21 al teatro“Tra“, nuova rassegna cinematografica presentata da Bruno Taburchi e coordinata dall’ associazione culturale LiberaMenti: sonoproiezioni con ingresso a offerta libera e ricavato devoluto al Centro Antiviolenza di Magione “Progetto Donna Integra”, sul filo rosso dellecardinali nella loro accezione principalmente filosofica, a ciascuna delle quali sarà correlato unall’insegna dell’autorialità e dell’intrattenimento . La rassegna si apre il 9 marzo con ladella Prudenza (per millenni considerata come la forma più alta di saggezza pratica) abbinata al“Miracolo a Le Havre” del 2011, diretta dal pluripremiato regista finlandese Aki Kaurismaki ...

