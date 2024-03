Torna Zielinski | prenderà il posto di Traorè contro il Torino

Traore out contro il Torino: la Gazzetta svela il motivo: Domani contro il Torino Zielinski potrebbe dare un turno di riposo a Traorè perché il polacco, escluso dalla lista per l’Europa, non sarà a disposizione di Calzona contro il Barcellona. In quest’ultim ...tuttonapoli

Centrocampo da scudetto col Torino: ci sarà il ritorno di Zielinski: Scudetto tricolore domani contro il Torino. Titolare Zielinski al posto di Traore che si prepara per la gara contro il Barcellona ...tuttonapoli

CdS – Contro il Torino tornerà il centrocampo formato scudetto: Domani sera il Napoli Torna in campo contro il Torino, per la ventottesima giornata di campionato di Serie A, appuntamento al ...ilnapolionline